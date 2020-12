지휘관에 '최적 공격법' 추천하는 지휘체계 양산

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]군 지휘관에게 최적의 공격방법을 추천하는 전술지휘정보체계(ATCIS)가 2차 양산을 시작한다.

23일 방위사업청은 사업비 1504억원을 투자한 성능개량 ATCIS 2차 양산사업에 착수하고 이달부터 오는 2023년 10월까지 배치하기로 했다. ATCIS 2차 양산품은 전방 2개 군단과 해병대사령부, 육군 동원전력사령부 등에 배치할 예정이다. 앞서 2018년 12월부터 지난 6월까지 1차 양산품이 육군 일부 전방 군단에 도입된 바 있다.

2차 양산 사업이 완료되면 주요 지역 군단과 기동군단 등 지상군 전력의 75%가 새로운 체계로 대체되어 지상군 작전 수행 능력이 대폭 증대될 것으로 군은 기대하고 있다. 2차 양산품은 최적의 공격 방법을 지휘관에게 자동으로 추천하는 소프트웨어가 탑재된 것이 가장 큰 특징이다. 감시ㆍ결심ㆍ타격체계와 실시간 연동해 지휘관에게 최적의 지휘를 하도록 도와주는 첨단 장비다.

아울러 군의 최신 교범과 교리를 반영해 지휘관의 의사 결정 지원 속도를 높여주는 소프트웨어 기능도 개선됐다. 군단과 사단, 사단과 연대를 각각 연결하는 화상회의 시스템을 탑재했고, 인근 부대와 작전상황도 공유할 수 있도록 기능이 향상됐다. 인터넷 접속과 유사한 방식으로, 포털에 접속한 상태로 체계를 운영할 수 있는 웹 방식으로 고안됐다.

군은 "기동 및 상륙작전 등 부대별 수행 임무와 특성을 고려한 맞춤화 체계"라며 "이 체계가 전력화된 후에는 지휘통제 능력이 대폭 향상되어 지상군 전력의 중추적인 역할을 하게 될 것"이라고 밝혔다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr