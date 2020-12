위니아전자, 中가전 어워드 미니세탁기 부문 대상

[아시아경제 이동우 기자] 위니아전자는 중국가전협회가 북경에서 주최한 '2020 레드 탑 어워드'에서 미니세탁기 부문 대상을 받았다고 23일 밝혔다.

‘레드 탑 어워드’는 언론과 전문가, 소비자를 대상으로 제품의 기술력과 디자인, 친환경성, 브랜드력, 사용 후기 등을 두루 평가하고 가전 품목 별로 최고점을 산정해 수여하는 중국가전협회 주관 어워드다.

위니아전자는 2018년에 이어 미니세탁기 부문에서 ‘위니아 미니 3S’로 또 한 번 해당 어워드의 대상을 수여했다.

제품은 건조와 세탁 기능을 모두 갖춘 콤보 모델로 광군제(11월 11일)에 맞춰 출시했다. 벽걸이 세탁기 부문에서 온라인 매출 1위를 기록하기도 했다. 현재 위니아전자는 중국에서 미니세탁기 시장 점유율 선두를 달리고 있다.

시상식에서 설한길 위니아전자 중국판매법인 법인장은 중국 가전 시장의 공로를 인정받아 ‘중국 프리미엄 가전 리더’상을 수상했다.

