네파, 라이프스타일 롱다운 2종 출시

[아시아경제 조유진 기자] 아웃도어 브랜드 네파는 본격적인 겨울을 맞아 도심이나 야외, 일상생활에서 다양하게 활용할 수 있는 라이프스타일 롱다운 2종을 선보였다.

안젤로 다운자켓은 긴 기장의 다운자켓으로 옵션 밴딩 벨트와 슬림한 허리라인을 적용해 여성스러운 실루엣을 연출해준다. 소매에는 이너커프스를 적용해 보온성을 강화했고, 밑단에는 사이드 지퍼를 적용해 활동성을 높였다. 누구나 쉽게 활용할 수 있는 기본 컬러인 블랙과 베이지 컬러로 출시된 안젤로 다운자켓의 판매가격은 30만 7300원이다.

쥬드 다운자켓은 캐주얼한 디자인이 특징이다. 포인트를 살려 슬림한 허리라인을 적용해 다운자켓이지만 여성스러운 실루엣을 연출할 수 있도록 디자인 했다. 탈부착 후드 및 폭스퍼도 함께 있어 용도에 따라, 상황에 따라 다양한 스타일링이 가능하도록 했다.

소매의 이너커프스는 찬바람이 들어오는 것을 막아주고 밑단 사이드 지퍼가 움직임을 조금 더 편하게 서포트해준다. 여성스러운 원피스와 롱부츠를 함께 코디하면 페미닌한 룩을 보여줄 수 있다. 우아한 샌드 베이지와 다크 네이비 컬러로 출시된 쥬드 다운자켓의 판매 가격은 35만 6300원이다.

네파 상품본부 이희주 전무는 “올해 다양한 길이의 다운자켓이 각광받고 있지만 날씨가 추워질수록 많은 사람들이 조금이라도 더 몸을 따뜻하게 보호해주는 긴 기장의 롱 다운자켓에 관심을 가질 수 밖에 없다” 며 “네파가 이번에 선보인 안젤로와 쥬드 다운자켓은 심플함을 최우선으로 내세운 제품으로 어떻게 입어야하나 난감한 고민 없이 편하게 입을 수 있는 라이프스타일 다운자켓을 찾는 사람들에게 제격이다”고 전했다

