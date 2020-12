"사퇴하라", "조폭 영화 같아"…전봉민 편법증여 의혹에 정치권 질타

전봉민, 부친 소유 회사로부터 일감 몰아주기 의혹

"전 의원 재산 급증, '아빠 찬스' 의혹 있다" 與 비판

[아시아경제 임주형 기자] 재산 형성과정에서 비리를 저지른 의혹이 제기된 전봉민 국민의힘 의원에 대해 정치권 내 비판의 목소리가 높아지고 있다.

더불어민주당은 21일 전 의원에 대한 의원직 사퇴, 당 차원의 징계를 촉구하고 나섰다. 최인호 더불어민주당 수석대변인은 이날 서면논평에서 "전봉민 의원 일가의 비리 의혹 및 불법 재산 형성에 대한 관계 당국의 즉각적인 수사와 전 의원의 사퇴를 촉구한다"며 "국민의힘은 출당 등 징계 조치를 해야 할 것"이라고 밝혔다.

이어 "언론 보도를 보면 전 의원은 12년 만에 재산이 130배 급증했다고 하는데, 이 대단한 수완은 '아빠 찬스'로 시작했다는 의혹이 있다"며 "일감 몰아주기와 떼어주기는 편법증여이자 공정거래법 위반"이라고 지적했다.

정의당 또한 전 의원에 대한 당 차원의 조사를 촉구했다.

장태수 정의당 대변인은 이날 오전 논평에서 "청탁금지법 위반 현행범에 대한 수사는 물론, 전 의원 가족회사의 업무상 배임 의혹에 대해 즉각 수사해야 한다'며 "편법 증여 의혹에 대해서도 국세청이 특별 세무조사를 실시해야 한다"고 강조했다.

특히 전 의원의 부친인 전광수 이진종합건설 회장이 해당 의혹 관련 보도 무마를 조건으로 기자에게 거액의 뇌물을 주겠다고 제안했다는 보도에 대해서는 "보도 무마를 조건으로 3000만원을 주겠다며 '죽을 때까지 같이 가자'는 발언은 마치 조폭 영화의 대사인 듯 들렸다"며 "충격 그 자체"라고 강하게 비판했다.

그러면서 "시민들은 더 이상 '제2의 박덕흠'을 용납할 수 없다"며 전 의원 일가에 제기된 의혹에 대한 수사를 촉구했다.

앞서 전날(20일) 방송된 MBC '탐사기획 스트레이트'에서는 21대 국회의원 중 가장 많은 재산을 신고한 전 의원 일가가 편법 증여·혜택 등을 통해 부당하게 재산을 형성했다는 의혹이 제기됐다.

MBC는 이날 방송에서 전 의원이 동생들과 함께 설립한 회사가 부친인 전광수 회장이 소유한 이진종합건설로부터 도급공사, 아파트 분양사업을 대규모로 넘겨받아 매출이 급성장했다며 '일감 몰아주기', '일감 떼어주기' 등 편법증여 의혹을 제기했다.

방송에 따르면 전 의원은 지난 2008년 두 동생과 함께 '동수토건'이라는 건설회사를 차렸다. 이 기업은 초기 별다른 실적이 없었으나 2013년 200억원대 매출이 발생했는데, 모두 이진종합건설에서 하청받은 공사 매출이었다. 특히 2014년 매출이 506억원 가운데 60%는 이진종합건설로부터 받은 도급공사로 전해졌다.

이같은 의혹을 두고 MBC 취재진은 전광수 회장에게 편법증여·혜택 여부 등을 묻기도 했다. 이에 대해 전 회장은 "3000만원 갖고 올게. 인연을 맺으면 끝까지 간다"라고 제안했다. MBC는 이같은 제안을 받은 기자가 청탁을 거절하고, 부정청탁반지법 위반임을 고지했으며, 고발 여부를 검토하고 있다고 전했다.

한편 21일 '연합뉴스' 보도에 따르면 전 의원 측은 재산 형성 과정에 대해서는 '문제될 게 없다'는 취지의 입장인 것으로 전해졌다. 다만 부친인 전 회장 발언에 대해서는 공식 입장을 밝히지 않았다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr