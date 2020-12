21일 서울 종로구 조계사를 찾은 시민들이 2021년 이루고 싶은 소원과 코로나19가 끝나면 하고 싶은 일 등을 서원지에 담아 '소원의 탑'에 매달고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

