티몬, 상생 목표 특별행사 개최…"판매수수료 0% 정책 이어가"

서울산업진흥원과 'ON서울마켓', 식품 등 140여개 제품 특가에 최대 30%할인쿠폰까지

연말창고개방 27일까지 개최…130여개 우수 중기상품 '특가판매'

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 중소상공인들과의 상생을 강화하기 위해 서울산업진흥원 등 주요 기관과 연계한 연말 특별 행사를 진행한다고 21일 밝혔다. 또 '신규파트너 판매 수수료 0%' 정책도 계속 이어갈 계획이다.

먼저 티몬은 서울산업진흥원과 손잡고 'ON서울마켓'행사를 27일까지 진행한다. 식품, 패션뷰티, 유아동 등 대표 중소기업들의 140여개 제품들을 한자리에서 만나볼 수 있다. 최대 30%의 할인쿠폰까지 준비해 소상공인과 소비자를 연결시켜줄 수 있도록 할 방침이다. 또 130여개 우수 중소기업 상품들을 선정해 특가 판매하는 '연말창고개방' 행사도 진행한다.

특히 티몬은 신규 창업자에게 판매수수료를 면제해주는 '신규 파트너 판매수수료 0%' 정책도 계속 이어간다. 지난해 8월부터 사업자를 낸 신규 창업자가 티몬에 입점할 경우, 승인일로부터 익월 말일까지 최대 60일간 판매 수수료를 면제해 주고 있다. 실제 티몬에서 최근 5개월간 해당 정책으로 수혜를 입은 신규 창업자 수는 지난해 동기 대비 2.3배 이상 늘었다.

이진원 티몬 대표는 "타임커머스를 중심으로 실질적인 마케팅 지원과 정책 운영을 통해 신생 창업자를 지원하고 고객만족을 함께 이끌어 낼 수 있도록 계속해서 노력할 것"이라며 "티몬은 고객과 파트너 모두가 만족하는 핵심 채널로 입지를 강화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

