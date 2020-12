HMM, 최근 5일 기관 188만 8144주 순매수... 주가 1만 3650원(-1.09%)

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 13,700 전일대비 100 등락률 -0.72% 거래량 3,761,244 전일가 13,800 2020.12.21 11:40 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 【시선집중】 증권맨들이 추천하는 당신이 꼭 사야할 종목 'TOP3' HMM, 최근 5일 개인 365만 6295주 순매도... 주가 1만 3950원(-2.79%) close 은 21일 오전 11시 30분 현재 전일보다 1.09% 내린 1만 3650원에 거래되고 있다. 거래량은 370만 4688주로 전일 거래량 대비 26.19% 수준이다. HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 13,700 전일대비 100 등락률 -0.72% 거래량 3,761,244 전일가 13,800 2020.12.21 11:40 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 【시선집중】 증권맨들이 추천하는 당신이 꼭 사야할 종목 'TOP3' HMM, 최근 5일 개인 365만 6295주 순매도... 주가 1만 3950원(-2.79%) close 은 해운사업 영위업체로 알려져 있다.

12월 16일 대신증권의 양지환 연구원은 '주가 조정은 1)단기급등에 따른 부담, 2)컨테이너 물동량 증가가 일시적이라는 의견, 3)수급 불균형이 컨테이너 Box부족과 항만 체선, 4)미국 California의 부분적인 사회적 거리두기로 Intermodal 서비스의 원활하지 못한 작동 등 다양한 의견들이 제시되면서 업황 회복의 지속성에 대한 의구심이 대두되었음. 하지만,2021년 경기회복에 따른 물동량 증가와 신조 컨테이너선 인도 부족으로 타이트한 수급 상황이 지속될 것으로 전망.'이라며 HMM의 목표가를 1만 7000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 HMM을 34만 390주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 147만 9276주 순매도, 188만 8144주 순매수 했다.

