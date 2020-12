정 총리 "코로나19 허위조작정보 기승…생산·유보행위 무관용 원칙"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 21일 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 상황이 계속되면서 허위조작정보가 기승을 부리고 있다"며 "정부는 허위조작정보 생산 및 유포행위에 대해 무관용 원칙으로 법에 따라 엄정 대응하겠다"고 말했다.

정 총리는 이날 서울시청에서 열린 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "3단계 격상 확정, 생필품 사재기 조짐, 제주도 장례식장서 70명 확진자 발생 등 사실과 다른 허위조작정보가 최근 들어 빈번해지고 있다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "이러한 유포행위는 불신과 혼란을 조장하고 공동체의 방역역량을 저해하는 사회악에 해당한다"며 "방송통신위원회, 경찰청 등 관계부처에서는 이러한 위법행위를 끝까지 추적해 엄벌하고 그 결과를 중대본에 보고해 주시기 바란다"고 지시했다.

정 총리는 "지난 한 주 동안 하루평균 950여명의 확진자가 발생했고 여전히 수도권에서 70% 이상을 차지하고 있다. 특히 서울에서는 어제 470명이 확진돼 역대 최고치를 경신했다"며 "수도권을 잡아야만 이번 3차 유행의 고비를 넘길 수 있다"고 언급했다.

이어 "거리두기 단계 조정은 치밀하게 준비하되 마지막 카드가 돼야 한다"며 "우선 최근 감염취약시설로 확인된 요양병원, 요양시설, 정신병원, 스키장 등에 대해서는 특단의 방역대책이 필요하다. 또한 성탄절과 연말연시 기간에 늘어나는 모임·파티, 종교행사, 관광·여행 등에 대한 방역관리를 강화해야 하겠다"고 강조했다.

그러면서 "중수본은 관계부처 및 지자체와 협의해 한층 강화된 연말연시 특별방역대책을 마련해서 신속하게 시행해 주시기 바란다"며 "고강도 방역대책으로 인해 발생하는 고통을 정부가 모른척해서도 안되겠다. 재정당국에서는 합리적 지원대책을 검토해 주시기 바란다"고 주문했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr