이마트24, 올해 편의점 키워드는 'WHEN'

[아시아경제 이승진 기자] 이마트24가 올해의 키워드를 'WHEN'으로 선정했다고 21일 밝혔다.

'WHEN은 ▲Wine(와인) ▲Home(집콕) ▲Efficiency(효율성) ▲Newtro & crossover(뉴트로 & 크로스오버)를 일컫는 것으로, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황이 끝나기를 바라는 마음을 담았다.

대세로 떠오른 와인…매출 190% 성장

먼저 올해 편의점, 대형마트 등 오프라인 유통업계가 와인에 힘을 쏟으며, 와인 시장이 크게 확대된 해였다. 수십종의 와인을 구비한 이마트24 주류특화매장은 가맹점과 고객의 호응으로 전체 점포의 절반 수준인 2400여개까지 늘어났으며, 와인 O2O 서비스도 전국 3000점포까지 확대됐다.

그 결과 올해(1월1일~12월 17일) 이마트24 와인 판매량은 150만병을 돌파하며 전년 동기간 대비 2.9배(190.1%)의 매출 증가율을 기록했다. 와인 매출의 급격한 증가는 주류 상품군 순위도 바꿨다. 이마트24 와인 매출은 지난 해 11월 막걸리를 넘어선데 이어, 올해 10월부터는 페트맥주 보다 높게 나타나고 있다. 와인 매출이 늘어남에 따라 치즈, 하몽, 올리브 등 와인과 함께 즐기는 안주 매출 역시 2배 이상 늘어났다.

집콕 영향에 집밥·홈술 매출 증가

올해는 코로나19로 집에서 머무는 시간이 길어지며 집밥과 홈술을 위한 상품 매출이 크게 증가했다. 올해(1월 1일~12월 17일) 판매데이터를 분석한 결과 가정간편식(HMR)을 비롯해 캔·가공식품, 냉동식품, 즉석밥, 봉지면 등이 20~80% 높은 증가율을 기록했다.

봉지면의 경우 편의점 대표 상품 중 하나인 용기면 매출 증가율의 3배를 기록하며 지난 해와는 확연히 다른 판매동향을 보였다. 냉동만두, 피자 매출도 40% 이상 늘어났으며 채소, 조미료 매출도 60~70% 증가했다. 집밥이 늘어나면서 양곡과 즉석밥도 20%대 증가율을 기록했다.

반면, 재택근무, 원격수업, 개강 연기 등 유동인구가 줄어들면서 가공유, 흰우유를 비롯한 소용량 음료, 일반아이스크림 매출 증가율은 한자리수에 그쳤다.

'숍인숍' 통한 가맹점 효율성 증대

이마트24는 스무디킹과의 협의를 통해 올해 3월부터 카운터 내 공간에서 스무디킹을 제조·판매 할 수 있는 모델을 확대함으로써 가맹점 추가 매출 증대 지원에 나섰다.

'이마트24X 스무디킹' 모델은 한 경영주가 이마트24 가맹계약과는 별개로 스무디킹과 가맹계약을 체결하는 방식으로, 별도 스무디킹 매장을 오픈하는데 발생되는 투자금을 대폭 줄이면서 추가 수익을 창출할 수 있는 효율화 매장이다. 스무디킹 매장은 가맹점의 호응을 얻으며 가맹점 확대 발표 후 영업일 기준 매일 1개씩 늘어나며 올해 200점 돌파를 앞두고 있다.

지난 9월에는 오피스디포 안에 유·무인으로 운영 가능한 이마트24 숍인숍 매장을 선보였다. 현재 2호점까지 늘어난 상태로, 이 역시 타 업태와의 숍인숍을 통해 운영하는 가맹점의 효율성을 높인 사례다. 이마트24는 오피스디포 외에도 100여개의 무인점포를 통해 가맹점에 최적화된 시스템을 구축하기 위해 데이터를 수집 분석 중이다.

또 이마트24는 코로나19로 인해 비대면을 선호하는 고객들이 늘어남에 따라 셀프계산대를 순차적으로 전점에 설치해 나가고 있다. 아울러 올해 차세대 시스템을 도입해 각 가맹점이 매출 데이터를 보다 효율적으로 분석하고 활용할 수 있도록 했다. 앞서 이마트24는 신세계아이앤씨와 손잡고 상품을 들고 나오면 자동으로 결제되는 매장을 선보이기도 했다.

올해 상품 트렌드는 신복고와 크로스오버

올해 상품 판매 및 출시 트렌드 중 하나는 뉴트로와 크로스오버였다. 뉴트로는 새로움과 복고를 합친 신조어다. 크로스오버는 주로 대중문화 영역에서 사용되는 개념으로 어떤 장르에 이질적인 다른 장르의 요소가 합해져 만들어진 새로운 것을 뜻한다.

올해 이마트24의 냉동삼겹살, 전통스낵 매출은 전년동기 대비 각 286%, 57% 증가했다. 뉴트로 열풍으로 냉동삼겹살과 전통스택이 인기를 끄는 가운데, 코로나19로 집콕족이 늘어난 영향이 반영된 결과다.

대표적인 크로스오버 상품인 이마트24의 자체브랜드 '속풀라면 X 컨디션' 한정판 라면도 인기를 끌었다. 이 제품은 속풀라면과 숙취해소음료 컨디션을 결합한 상품이다.

유창식 이마트24 영업마케팅팀장은 “코로나19로 고객들이 집에서 지내는 시간이 많아지면서 소용량, 즉석 취식 상품의 매출은 주춤한 반면, 집에서 즐기는 대용량 상품 판매가 늘어나는 등 변화가 있었다”며 “홈술 홈밥을 즐기는 고객들의 주요 구매처로 자리매김 하기 위해 앞으로도 홈밥, 홈술 관련 상품과 마케팅을 확대하는 등 최선을 다할 계획이다”고 말했다.

