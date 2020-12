[포토]양천구의회 앞 임시선별검사소에 끊임없는 검사대기 줄

[아시아경제 박종일 기자] 19일 양천구의회 앞 설치 운영중인 임시선별검사소에 많은 구민들이 검사를 받기 위해 줄을서며 대기 중에 있다.

증상이 없더라도 누구나 보건소에서 오면 검사를 받을 수 있다.

임시선별진료소는 2021년1월 3일까지 3주간 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다.

토,일요일은 오전 10시부터 오후 3시까지 운영된다.

