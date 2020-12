[아시아경제 김봉주 기자] 배우 채림과 이혼한 중국 배우 가오쯔치가 채림의 행복을 기원했다.

가오쯔치는 17일 자신의 웨이보 계정에 "진심으로 감사했고, 축복을 빌고 싶다. 리우 엄마가 앞으로 하는 모든 일이 잘되길 바란다"고 적었다. 리우는 두 사람이 낳은 아들이다.

두 사람은 최근 결혼 생활을 정리한 것으로 전해졌다.



채림은 전날 인스타그램에 "이렇다 저렇다 설명하고 이해를 바라는 성격이 아니다. 내 인생을 묵묵히 최선을 다해 살아내 가고 있을 뿐"이라며 심경을 밝혔다.

채림은 현재 한국에서 지내고 있는 것으로 알려졌다.

두 사람은 중국 CCTV 드라마 '이씨가문'에서 만난 인연으로 연인 사이로 발전해 2014년 양국에서 결혼식을 올렸다. 2017년에는 득남했다. 하지만 결혼 6년 만에 이혼했다.

