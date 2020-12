"실직자한테 사과해" 톰 크루즈 분노케 한 스태프 5명, 결국 일 그만뒀다

'미션 임파서블7' 촬영 현장서 방역수칙 어긴 직원들 향해 욕설

[아시아경제 임주형 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역수칙을 지키지 않아 톰 크루즈를 분노케 했던 영화 '미션 임파서블7' 제작진 일부가 현장을 떠나게 됐다.

16일(현지시간) 영국 매체 '더선'에 따르면 코로나19 방역수칙을 어겼다는 이유로 배우 톰 크루즈로부터 욕설을 들은 직원 5명이 결국 해고됐다.

이 매체에 따르면 '미션 임파서블7' 주연 겸 제작자인 톰 크루즈가 전날(15일) 오후 화를 낸 이후, 해당 소식이 언론 보도를 통해 확산하자 관련 직원들에 대한 분노가 더 커져 해고로 이어진 것으로 전해졌다.

당시 톰 크루즈는 영국 런던 외곽 리베스덴 스튜디오에서 미션 임파서블7 촬영에 임하고 있었다.

촬영 도중 방역수칙을 어기고 모니터 앞에 있던 직원 두명을 향해 그는 "한번만 더 사회적 거리두기를 하지 않으면 당장 해고하겠다"고 소리를 질렀다.

'더선'이 공개한 당시 녹취 기록에 따르면, 톰 크루즈는 이날 "우리는 지금 영화를 통해 수천개 일자리를 만들고 있다. 이 XX야"라며 "사과는 필요 없어. 영화 산업이 망해 실직한 사람들한테나 가서 사과해라"라고 비난을 퍼부었다.

그러면서 "할리우드에 있는 사람들은 지금 우리 때문에 영화를 만들고 있다. 우리를 믿기 때문"이라며 "스튜디오, 보험회사, 제작사 모두가 우릴 지켜보고 있다"고 강조했다.

또 "한 번만 더 그러면 당신은 아웃이야"라며 "다른 분들도 마찬가지"라고 경고하기도 했다.

톰 크루즈가 방역수칙에 민감한 모습을 보인 이유는 앞서 영화 촬영이 코로나19 여파로 수차례 중단된 바 있기 때문인 것으로 전해졌다.

'미션 임파서블7'은 지난 2월 코로나19 확산으로 인해 촬영이 중단됐다가 개봉 일정을 고려해 지난 9월부터 촬영이 재개됐다.

그러나 지난 10월 이탈리아 베니스 촬영 도중 참여 스태프 중 12명이 코로나19 확진 판정을 받으면서 재차 촬영이 연기된 바 있다.

한편 톰 크루즈가 촬영 현장에서 스태프에게 화를 냈다는 소식이 알려진 뒤 할리우드는 이에 대해 긍정적으로 평가하고 있다고 '더힐' 등 미 현지 매체들은 전했다.

배우이자 방송인인 우피 골드버그는 자신이 진행하는 ABC 방송 '더 뷰'에서 해당 사건에 대해 "어떤 사람들은 그(톰 크루즈)가 왜 그렇게 화를 내는지 이해하지 못하지만 이것은 그의 영화"라며 "그가 코로나19에 걸리면 영화는 끝이다"라고 강조했다.

배우 조지 클루니 또한 한 라디오 인터뷰에서 "문제가 있는 행동이기 때문에 톰 크루즈가 과민반응을 보인 것은 아니라고 생각한다"고 전했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr