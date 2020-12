'큰엄마의 미친봉고' 정영주·김가은 탑승, 2월초 개봉

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 정영주, 김가은, 황석정이 영화 '큰엄마의 미친봉고'(감독 백승환)로 호흡을 맞춘다.

제작사 백그림은 17일 정영주, 김가은, 황석정, 하정민을 비롯해 유성주, 조달환, 정재광이 출연한 영화 '큰엄마의 미친봉고'가 오는 2월초 개봉한다고 밝혔다.

'큰엄마의 미친봉고'는 명절 당일 뒤집개 대신 봉고차 열쇠를 집어든 큰 며느리가 남편 몰래 며느리들을 하나 둘 차에 태워 탈출하여 벌어지는 에피소드를 그려낸 로드무비. 명절 연휴 '가족'의 진짜 의미를 제대로 되새기게 할 작품이다.

뮤지컬과 브라운관을 오가며 존재감을 보여준 정영주가 모든 며느리를 데리고 탈출하는 맏며느리 이영희 역을, '이번 생은 처음이라' '눈이 부시게'로 안정적인 연기를 보여줬던 김가은이 예비 며느리 최은서 역을 맡았다.

최근 크랭크업한 '큰엄마의 미친봉고'는 2017년 한 온라인 게시판에 게재돼 뜨거운 관심을 받았던 짧은 글을 모티브로 하여 새롭게 탄생한 KT Seezn(시즌) 오리지널 영화. 내년 2월초 시즌을 통해 단독 선공개되고, 이후 다양한 플랫폼을 통해 순차 방영될 예정이다.

사진=브이컴퍼니, 프레인TPC, ‘큰엄마의 미친봉고’ 스틸

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr