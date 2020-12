경기도, 병상·인력 부족 호소…"의료인 지원해달라"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 코로나19 확진자 속출로 병상과 현장 의료 인력이 부족하다며 의료인들의 적극적인 지원을 요청했다.

임승관 경기도 코로나19 긴급대응단장은 17일 브리핑에서 "경기도가 보유한 자원과 인력을 최대한 활용해 병상을 확보하고 민간병원과 협력해 하루라도 빨리 의료진이 치료할 수 있는 환경을 갖추는 것이 최선"이라며 이같이 밝혔다.

이날 0시 기준 도내 확진자 중 병상을 배정받지 못한 환자는 생활치료센터 대기155명, 병원 대기 299명 등 454명이다. 이 중 상당수가 의료기관 병상으로 배치돼야 할 중등증 환자라는 게 도의 설명이다.

전날 신규 확진자 291명 중 고위험군인 60세 이상 고령자는 88명으로 30.2%를 차지한다.

특히 고령자와 기저 질환자가 많은 요양병원 등에서 확진자가 잇따르고 병상 배정이 늦어지면서 시설 내에 머무르는 환자들에게 식사, 투약 등 기본적인 처치조차 못 하는 시설도 있는 것으로 나타났다.

임 단장은 "실질적으로 확진자들에게 시급한 것은 병상과 의료진을 통한 치료"라며 "함께 일할 의료인은 경기도(콜센터 031-120)로 연락해 달라"고 당부했다.

16일 오후 10시 기준 경기도 홈케어 시스템으로 모니터링 받은 인원은 28개 시ㆍ군에 414명이며 이중 22명은 의료기관으로 이송됐고 66명은 생활치료센터로 옮겨졌다.

지난 14일부터 도내에 설치된 임시 선별검사소 59곳에서 진행된 검사 건수는 이날 0시 기준 6969건이며 이 중 11명이 확진 판정을 받았다.

도내 코로나19 치료병원 병상(17일 0시 기준)은 총 768개며 이중 650개가 사용 중이다. 중증환자 병상은 49개로 가용 병상은 4개 남은 상태다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr