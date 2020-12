고흥군의회, 제293회 제2차 정례회 폐회

2021년도 예산안 의결 등 올해 의사 일정 마무리

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 고흥군의회(의장 송영현)는 17일 제12차 본회의를 열어 지난 11월 3일부터 45일간 진행된 제293회 제2차 정례회를 폐회하고 2020년도 의사 일정을 모두 마무리했다고 밝혔다.

이번 정례회에서는 2020년도 행정사무감사와 제4회 추경 예산안 및 내년도 예산안 심사, 조례안을 비롯한 각종 안건 심의 등 다양하고 활발한 의정활동이 이뤄졌다.

군 의회는 회기 중 실시된 2020년도 행정사무감사를 통해 시정과 개선이 요구되는 총 41건의 지적 사항을 집행부에 이송하고 처리결과를 보고토록 했다.

또 2021년도 예산안 및 2020년도 제4회 추가경정예산안 등 예산안 2건, 조례안 17건, 규칙안 3건, 계획안 4건 등 총 36건의 안건을 처리했다.

송영현 고흥군의회 의장은 “올해 코로나19 위기 상황에서 군민의 안전과 고흥발전을 위해 최선을 다해온 동료의원들과 집행부 공직자들의 헌신과 노고에 감사드린다”며 “새해에도 군민과 소통하며, 배우고 연구하는 의회가 되어 군민들의 희망과 행복을 위해 최선을 다해 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 이번 정례회에서 소관 상임위원회별 예비심사와 예산결산특별위원회를 거쳐 의결한 2021년도 고흥군의 본 예산 총 규모는 전년 대비 574억 원이 증액된 7120억 원이다.

