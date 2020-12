[아시아경제 구은모 기자] 포비스티앤씨 포비스티앤씨 016670 | 코스닥 증권정보 현재가 1,050 전일대비 5 등락률 -0.47% 거래량 3,910,522 전일가 1,055 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 알서포트 등과 화상 솔루션 활성화 업무협약 체결! 날개를 달았다!포비스티앤씨 "현저한 시황변동 관련 중요 정보 없어"【전문가추천】 월요일 (31일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' close 는 채무상환자금 50억원과 타법인 증권 취득자금 50억원 등 조달을 위해 총 100억원 규모의 제84차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 17일 공시했다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 2.0%, 3.0%이며 사채만기일은 2023년 12월17일이다. 전환에 따라 발행할 주식은 934만5794주로 주식 총수 대비 9.74% 규모이며, 전환가액은 주당 1070원이다.

