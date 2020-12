[포토]김안숙 서초구의회 의장 ‘매니페스토 약속대상' 좋은조례분야 최우수상 수상

[아시아경제 박종일 기자] 서초구의회 김안숙 의장은 16일 한국매니페스토 실천본부가 주관한 ‘2020 지방의원 매니페스토 약속대상 좋은조례분야 최우수상’을 받았다고 밝혔다.

매니페스토 약속대상은 (사)한국매니페스토실천본부가 지방의회 역량강화 및 주민 신뢰기반 구축을 위해 전국 지방의원을 대상으로 의원들의 공약이행 분야와 좋은조례 분야에 대해 엄격한 심사를 거쳐 대상자에게 수여하는 상이다.

김안숙 의장은 ‘서초구 학교 밖 청소년 지원 조례안’을 통해 학교 밖 청소년이 사회적 편견과 차별 없이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있는 근거를 마련한 데 대해 공적을 인정받아 수상하게 됐다.

최근에는 ‘서초구의회 업무추진비 공개에 관한 조례안’ 대표발의로 업무추진비 공개에 관한 근거를 마련 예산 집행의 투명성을 높이는 의정활동을 한 바 있다.

2015년과 2016년에 이어 세 번째로 매니페스토 약속대상 최우수상 수상자로 선정되는 쾌거를 이루어낸 김안숙 의장은 “매니페스토 약속대상 ‘좋은조례분야 최우수상’을 받게 돼 기쁘고 수상의 영광을 구민과 동료의원들과 나누고 싶다. 앞으로도 서초구민을 위한 의정활동을 활발히 펼치도록 하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

