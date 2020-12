◇ 1급 승진

▶인사부 서재윤 ▶보증손해운영부 이창희 ▶충북지역본부 조인희 ▶대구경북지역본부 최무근

◇ 2급 승진

▶소상공인정책부 고종섭 ▶교육지원부 김종하 ▶단체표준국 박경미 ▶스마트공장지원실 조동석 ▶경남지역본부 황명욱

◇ 3급 승진

▶비서실 강지철 ▶판로지원부 김도헌 ▶인사부 이민주 ▶상생협력부 이종건 ▶스마트공장지원실 이준혁 ▶정책총괄실 정민호 ▶공제기획실 황보훈

(이상 16명, 2021. 1. 1일부)

김철현 기자 kch@asiae.co.kr