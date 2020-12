산림청 “내년 세계산림총회 잠정 연기…코로나19 영향”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 세계산림총회 일정을 뒤로 미룬다.

산림청은 내년 5월 열릴 예정이었던 ‘제15차 세계산림총회’를 일정을 잠정 연기키로 했다고 17일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 진정될 기미를 보이지 않으면서 내려진 결정이다.

산림청은 유엔식량농업기구와 세부협의 과정을 거쳐 차후 산림총회 개최 일정을 확정·발표할 예정이다.

앞서 유엔식량농업기구는 전 세계적으로 코로나19 확산세가 누그러지지 않는 상황을 염두에 두고 장고를 거듭한 끝에 산림총회 일정 연기를 제안한 것으로 전해진다.

고기연 세계산림총회 준비기획단장은 “산림총회 연기는 코로나19 확산 추세를 고려한 불가피한 결정”이라며 “산림청은 산림총회 일정 연기를 전화위복의 기회로 삼아 행사 준비에 만전을 기하고 실제 행사가 열렸을 때 ‘역대 최고의 산림총회’로 인정받을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

