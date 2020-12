경북도?상주시, 방산업체 한국씨앤오테크 300억 투자 MOU

2025년까지 제3공장 설립 … 지역인재 120명 신규채용, 지역업체 우선이용 약속

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도와 상주시는 17일 상주시청에서 방위산업업체인 한국씨앤오테크㈜와 300억원 규모 투자양해각서를 체결했다. 이날 체결식에는 이철우 도지사, 강영석 상주시장, 오세홍 한국씨앤오테크㈜ 사장 등이 참석했다.

경북 문경시에 본사를 둔 한국씨앤오테크는 2021년부터 2025년까지 5년간 상주 모서면 일원에 제3공장을 조성할 예정이다. 최신 생산설비 도입을 통한 생산량 증대, 고부가가치 제품 라인업 확대 및 방위산업 분야 진출 등을 통해 현재 200여억 원인 매출 규모를 500여억 원으로 끌어올릴 계획이다.

각종 인허가 용역 및 토목·건설사업 시행 시 지역 업체를 우선 이용하고, 지역 인재를 중심으로 120명을 신규 채용함으로써 지역경제에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다는 게 상주시의 설명이다.

강영석 시장은 "한국씨앤오테크가 이번 공장신설을 통해 방위산업 분야에서 업계 선두주자로 우뚝 서기를 바란다"며 "상주시는 적극적인 투자유치 활동과 기업 친화적인 행정을 바탕으로 우수기업을 계속 유치하도록 노력하겠다"고 전했다.

