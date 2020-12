광진구, 코로나19 극복 아이디어뱅크 공모

27일까지 ‘아이디어뱅크 특별공모전’ 개최…코로나19 방역대책 아이디어 공모

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 장기화된 코로나19 위기 사태를 주민의 지혜로 극복하기 위해 이달 27일까지 ‘광진구 아이디어뱅크 특별공모전’을 개최한다.

공모 주제는 ‘코로나19 가족간 감염 예방을 위한 방역대책 아이디어’로 ▲직장 내 접촉 최소화 방안 ▲광진구만의 선제적인 방역대책 ▲생활방역 방안 ▲비대면 행정서비스 방안 ▲코로나 우울 극복 방안 등을 함께 제안 받는다.

이번 공모전은 참신한 방역대책 아이디어를 가진 시민이면 누구나 참여할 수 있으며, 제안신청서를 작성, 구청 홈페이지 또는 이메일 등 비대면 방식으로 제출하면 된다.

제출된 아이디어는 제안심사위원회의 심사를 거쳐 주민 제안은 금상 1명(상금 100만 원), 은상 2명(상금 50만 원), 동상 3명(상금 30만원), 공무원 제안은 최우수 1명(상금 50만 원), 우수 2명(상금 30만 원), 장려 3명(상금 10만 원)을 선정해 시상할 계획이다.

심사 결과는 12월 중 구 홈페이지를 통해 발표된다.

자세한 사항은 광진구 기획예산과 기획팀으로 문의하면 된다.

김선갑 구청장은 “코로나19라는 국가적 위기 사태를 슬기롭게 극복하고 지역감염 확산을 막기 위해 모두가 힘을 합쳐야 할 때”라며 “광진구를 사랑하는 주민들과 직원들의 지혜를 모아 구정에 적극 반영하겠다”고 말했다.

