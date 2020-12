대구교육박물관, 지역 문화재 톺아보기 기획展

18일부터 내년 3월28일까지 3가지 주제로 구분

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구교육박물관(관장 김정학)은 18일부터 내년 3월28일까지 지역의 문화재를 주제로 한 기획전시 <대구문화재 톺아보기>를 개최한다고 17일 밝혔다.

전시는 크게 3가지 공간으로 구성된다. 첫 번째 공간 <기록하다>에서는 우리의 역사와 문화를 읽는 데 반드시 필요한 자료인 '기록'과 관련된 문화재를 소개한다.

대구시립중앙도서관 소장 '태을산분정아국주군분야도'(대구시 유형문화재 제66호) 등 조선시대 치국을 위한 천문 기록과 역사와 개인의 기록자료 그리고 비문을 통해 지금은 사라진 대구읍성의 뒷이야기를 들려준다.

두 번째 공간 <지키다>에서는 임진왜란 당시 활동한 의병과 승병의 활동을, 세 번째 공간 <잇다>에서는 전승되고 있는 무형문화재에 대해 이모저모 자세히 알려준다.

김정학 관장은 "이번 전시는 우리보다 더 오랜 시간동안 대구라는 공간을 지켜온 문화재를 소개하는 자리"라면서 "지역의 문화재에 대해 살펴보고 우리의 역사와 문화에 대해 다시 한 번 생각해보는 자리가 되길 바란다"고 전했다.

