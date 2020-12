경남도, 국립대병원 중심 권역별 통합의료벨트 구축한다

진주경상대·창원경상대·양산부산대 병원 중심으로 공공보건의료 의료강화

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도가 도내 3개 국립대학교 병원을 중심으로 '권역별 통합의료 벨트'를 구축한다.

경남도는 진주경상대, 창원경상대, 양산부산대를 중심으로 서부·중부·동부 3개 권역으로 구분한 권역별 통합의료 벨트를 구축한다고 17일 밝혔다.

도는 지역 간 건강 격차 해소와 필수 의료서비스 제공을 강화하기 위해 이같은 결정을 했다.

도는 이날 경남도 공공보건의료위원회 구성기관 첫 실무자회의를 열고 이러한 공공보건의료 방향을 공유했다.

위원회는 권역별 통합의료벨트 추진단으로서 필수 의료 문제 우선순위 결정 등 사업수행을 위한 최고 의사결정기구로 임무를 수행한다. 또 도 공공보건의료지원단에 사무국을 두고 추진단 운영의 실무를 지원한다.

도는 내년 초 3대 국립대병원과 필수 의료협력의 업무협약(MOU)을 체결하고, 경남형 공공보건의료 협력체계 구축사업인 권역별 통합 의료벨트 운영을 본격적으로 추진한다.

3개 중권역 단위로 신속한 응급 이송체계 구축과 감염병 대응 및 협조체계를 구축하고 퇴원환자의 지역사회 연계, 취약계층의 건강 예방관리 등 일차의료 돌봄 서비스를 한층 더 강화해 나갈 계획이다.

양은주 도 보건행정과장은 "관계기관 간 협조체계를 긴밀히 구축해 나가고 기관별 제시된 의견은 사업 추진 과정에 적극적으로 반영하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr