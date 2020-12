◆호반그룹

<선임>▶총괄회장 김선규

◆호반건설

<선임>▶대표이사 박철희 사장 ▶경영부문장 김양기 부사장 ▶사업부문장 이종태 부사장 ▶경영혁신실장 김성재 전무 ▶설계실장 현태헌 전무 ▶상품개발실장 윤종진 전무 ▶안전품질관리실장 김은정 상무

<승진>▶사장 김대헌 ▶상무 홍성표, 김정혁 ▶이사 배성운, 조영삼, 정시명, 정우종, 유종길, 김준기, 여유근, 김민수, 정남권, 이병국, 김해진

◆호반산업

<선임>▶경영총괄 이찬열 전무 ▶재무팀장 김종건 상무 ▶건축지원실장 김원익 상무보

<승진>▶이사 김상욱, 방동근, 김경민, 장영우

◆호반프라퍼티

<선임>▶대표이사 송종민 사장 ▶경영총괄 김윤혜 부사장

◆호반호텔앤리조트

<선임>▶대표이사 최승남 부회장 ▶사업총괄 이동우 전무 ▶포레스트리솜 총지배인 민윤기 상무 ▶아일랜드리솜 총지배인 노충종 상무 ▶퍼시픽리솜 총지배인 박용관 이사 ▶레저부문 F&B 총괄 신종철 상무

<승진>▶상무 정용 ▶이사 박용관

◆호반서서울

<선임>▶서서울CC 총지배인 김석진 상무보

◆호반써밋

<선임>▶H1 CLUB 총지배인 박공석 상무보

◆삼성금거래소

<선임>▶대표이사 이우규 부사장

◆대아청과

<승진>▶이사 이해경

◆코너스톤투자파트너스

<선임>▶대표이사 이준규 상무보

<승진>▶상무보 이준규 ▶이사 고은상