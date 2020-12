'공공건축물 그린리모델링 1호' 광명 시립철산어린이집 준공

[아시아경제 문제원 기자] 한국판 뉴딜 10대 사업 중 하나인 공공건축물 그린리모델링이 첫 결실을 맺었다.

국토교통부는 공공건축물 그린리모델링을 통해 재탄생한 경기도 광명시 철산동 시립철산어린이집의 준공식을 17일 개최했다고 밝혔다.

공공건축물 그린리모델링은 어린이, 노인 등 취약계층이 이용하는 노후 공공건축물을 대상으로 그린리모델링 사업비를 지원해 에너지 성능 개선, 실내 미세먼지 저감 등 환경을 개선하는 사업이다.

1999년에 준공된 시립철산어린이집은 시설 노후화로 건축물 안전과 보육환경에 대한 학부모의 우려가 많았던 곳이다. 광명시는 당초 어린이집 개선공사를 계획했지만 정부 지원을 받아 에너지 효율도 함께 높이는 그린리모델링으로 계획을 변경했다.

이곳은 전면 그린리모델링을 통해 단열보강, 로이복층유리 창호, 콘덴싱 보일러, 폐열회수형 환기장치 등이 적용됐다. 로이복층유리 창호는 적외선 반사율이 높은 금속을 코팅시킨 에너지 절약형 로이유리를 복층으로 겹친 것이다.

사업 이전 대비 1차 에너지 소요량이 88% 이상 감소했으며 냉·난방비는 78% 감소해 연간 520만원을 절감할 수 있게 됐다. 옥상에 설치된 태양광 발전설비로 시설에서 사용하는 에너지의 79%를 생산해 제로에너지건축물 3등급 인증을 획득했다.

또 영유아보육법 등 시설기준에 부합하도록 외부 비상계단을 새로 설치하고 노후 놀이기구와 조명 등을 교체해 어린이들이 더욱 안전하고 쾌적한 환경에서 교육받을 수 있도록 했다.

국토부는 올해 3차 추경으로 국비 2276억원을 확보해 한국판 뉴딜에 포함된 공공건축물 그린리모델링 사업을 개시했다. 전국 195개 지방자치단체의 공공건축물 862동을 사업대상으로 선정했고 현재 838동에 대한 사업이 착수됐다.

600여동에서 설계가 진행 중이며 연말까지 200동 이상이 완료될 것으로 보인다. 이에 따라 국토부는 내년부터 본격적으로 그린리모델링을 적용한 준공 사례들이 나타날 것으로 기대하고 있다. 내년에도 올해와 같은 규모로 사업을 추진해 1000동을 추가로 선정할 계획이다.

이날 행사에는 김현미 국토부 장관과 더불어민주당 임오경 의원, 양기대 의원, 박승원 광명시장 등이 참석했다. 준공식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 지침을 준수해 참석인원을 최소화한 상태에서 진행했다.

김 장관은 "1호 완료사업인 철산어린이집을 시작으로 공공건축물 그린리모델링의 성과가 본격적으로 확산될 것으로 기대된다"며 "정부는 맞춤형 정책으로 그린리모델링의 활성화를 위해 더욱 노력해 나갈 것"이라고 강조했다.

