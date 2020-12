[아시아경제 임혜선 기자] 롯데백화점은 장인이 직접 디자인한 '자개 텀블러'를 청량리점 텀블러 편집샵 '텀블러 바'에서 판매한다고 17일 밝혔다.

이 제품은 텀블러 바에 임점된 '장이 텀블러' 브랜드의 장인 디자이너에 의해 탄생한 제품으로, 검정색과 흰색의 텀블러에 한국 전통문양인 매화·대나무·난초를 비롯한 다양한 디자인을 자개로 표현한 것이 특징이다.

백화점은 자개 텀블러를 18일부터 31일까지 정상가에서 30% 할인된 가격에 100개 한정수량으로 판매한다.

