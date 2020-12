산청군 도시 숲·녹지공간 조성사업 평가 도내 1위

‘최우수’ 시군 선정…강변·유휴지 경관 개선

황매산 무장애길·성철 공원 무궁화동산 조성 등



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 경남도가 실시한 ‘2020년 도시 숲·녹지공간 조성사업’ 평가에서 도내 1위인 최우수 시군에 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 평가는 도민 삶의 질 향상과 쾌적한 그린 경남 조성을 위해 노력한 도내 18개 시·군을 대상으로 진행됐다.

산청군은 2020년 도시 숲·녹지공간 조성사업의 예산집행, 실적관리, 참여실적 등(3개 분야, 12개 항목)의 평가 결과 최우수 기관에 이름을 올렸다.

군은 지난 2018년부터 각 읍면의 자투리땅과 강변 둑길 등 유휴지를 적극적으로 발굴해 녹지공간을 조성해 왔다.

코스모스와 구절초, 꽃잔디 등 꽃과 나무를 심어 아름다운 경관 조성에도 힘써 왔다.

꽃이 드문 여름에는 노란색 꽃이 피는 밀원수인 모감주나무를 식재, 특색 있는 가로경관 조성은 물론 양봉농가 소득증대에도 힘을 보탰다.

군 관계자는 “새로운 녹지 공간을 만드는 것도 중요하지만 조성된 공간을 유지관리하는 것이 더 중요하다”며 “앞으로 농지 공간 조성과 유지관리를 위해 최선을 다하고, 공모사업 발굴에도 힘써 쾌적하고 아름다운 산청을 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr