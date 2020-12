이성재 산청 자원봉사 協 고문 ‘대한민국 자원봉사 대상 장관 표창’

명절 음식 나누기, 김장김치 전달, 목욕 봉사 등 다양한 활동



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 이성재 산청군 자원봉사협의회 고문이 ‘2020 대한민국 자원봉사 대상’에서 장관 표창을 받았다고 17일 밝혔다.

이 고문은 1998년부터 지금까지도 명절 음식 나누기, 김장김치 전달, 목욕 봉사 등 다양한 활동을 통해 어려운 이웃을 위해 헌신하고 있다.

사랑의 열매 나눔봉사단장으로서 소외된 이웃을 향한 사랑과 나눔 실천으로 따뜻한 사회 분위기 조성에 기여하고 있다.

대한민국 자원봉사 대상은 행정안전부가 매년 연말 자원봉사자의 날을 기념해 자원봉사 및 기부문화 활성화에 공적이 있는 자원봉사자와 기부자를 발굴, 감사를 표현하는 자리다.

이성재 고문은 “앞으로도 소외된 이웃과 함께 기쁨을 같이하고 아픔을 나누는 사람 사는 세상을 위해 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

