[아시아경제 서소정 기자] 정세균 국무총리는 16일 국민건강보험공단 일산병원을 찾아 수도권의 병상확보 상황을 점검했다.

정 총리는 "지금과 같이 수도권을 중심으로 코로나19 환자가 급증하는 비상상황에서는 병상을 확보하는 일이 가장 급선무"라고 말했다.

이어 "확진자가 많이 나오고 있지만, 헌신적인 의료진과 국민들의 방역수칙 준수 협조로 'K방역'은 결코 무너지지 않고 승리할 것이라는 확신을 갖고 최선을 다하자"고 강조했다.

