베이조스 전처 또 한번 통큰기부…취약계층에 4.5조원 전달

[아시아경제 권재희 기자] 제프 베이조스 아마존 최고경영자(CEO)의 전처인 메켄지 스콧이 또 한번 거액 기부를 발표했다.

15일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 스콧은 이날 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 고통받는 취약계층을 위해 384개 단체에 총 42억달러(약 4조5864억원)를 기부한다고 밝혔다.

스콧은 "코로나19 이후 억만장자들의 재산은 큰 폭으로 증가했지만 빈민층과 유색인종, 여성의 삶은 더욱 어려워졌다"며 "이들에 대한 효과적인 지원을 위해 자문단과 함께 384개 단체를 선정했다"고 말했다.

특히 배고픔과 인종차별 등으로 고통받는 사람들을 위한 단체 지원에 신경을 썼다고 덧붙였다.

앞서 스콧은 지난 7월에도 성평등과 공중보건, 환경보호 등을 위해 활동하는 116개 단체에 17억달러를 기부한 바 있다.

이에 따라 올해 기부액은 현재 환율 기준으로 6조원을 훌쩍 넘어섰다.

한편 스콧은 지난해 베이조스와 이혼하면서 이혼합의금으로 베이조스 보유 아마존 주식의 4분의 1을 받아 단번에 세계적인 부호가 됐다. 스콧이 당시 받은 아마존 주식은 전체 지분의 4%이며 당시 기준으로 350억달러어치에 달한다.

스콧은 지난해 워런 버핏과 빌·멜린다 게이츠 부부가 2010년 설립한 자선단체인 '기빙 플레지'(Giving Pledge)에 기부를 약속했으며 지난 7월에는 정책연구소(IPS)로부터 '기부의 모범'으로 꼽히기도 했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr