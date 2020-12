캠코, ‘압류재산 공매 입찰 입문’ 온라인 강좌 개설

내년 3월말까지 압류재산 권리분석 성공·실패 사례, 입찰방법 등 4편

[아시아경제 박선미 기자] 캠코(한국자산관리공사)는 16일부터 내년 3월 31일까지 온비드 유튜브 채널 등을 통해 ‘압류재산 공매 입찰 입문’ 강좌를 개설?운영한다고 밝혔다.

이번 온라인 강좌는 공매에 대한 관심 증가에 따라 공매전담 기관인 캠코가 압류재산 공매입찰에 필요한 정보를 제공함으로써 일반 국민이 보다 쉽고 편리하게 공매절차 참여에 도움을 주기 위해 개설됐다.

‘압류재산 공매 입찰 입문' 강좌는 ▲압류재산 공매 소개 ▲압류재산 권리분석 ▲실제 권리분석 성공ㆍ실패 사례 ▲압류재산 입찰방법 총 4편으로 구성되며, 캠코 공매업무 담당 직원이 직접 강의(편당 약 50분)를 진행한다.

캠코는 수강자 질문을 이메일로 받아 답변하고, 별도 제안과 의견을 모아 향후 추가 강좌 제작에 반영한다. 또 강좌별 요약 퀴즈를 풀어 제출하거나 의견을 낸 300명에게 추첨을 통해 모바일 음료 교환권을 증정할 예정이다.

홍영 캠코 국유재산본부장은 “이번 온라인 강좌 개설로 더 많은 분들께 압류재산 공매지식과 입찰방법을 전달하게 된데 의미가 있다”며 “압류재산 공매에 입문하시는 분들을 비롯해 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

