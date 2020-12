리테일앤인사이트, 지역마트 초연결 O2O플랫폼 서비스 런칭

[아시아경제 김영은 기자] 산지와 식품제조사, 지역마트, 고객을 연결하는 O2O플랫폼이 선보인다. 소비자로서는 어플리케이션(앱)으로 1시간 이내 전국 단위 식료품 배송을 받을 수 있고, 지역마트로서는 경쟁력을 높일 수 있어 주목된다.

주인공은 국내 유일의 B2C, B2B 통합 슈퍼마켓 플랫폼 전문 기업인 리테일앤인사이트가 선보인 '토마토앱'이다. 이 앱은 지역마트와 소비자를 더욱 가깝게 연결할 수단으로서 의미가 크다. 고객은 모바일로 쉽게 식품을 주문하고, 슈퍼마켓은 1시간 내에 배송해주는 서비스를 가능하게 한다.

지난 11월 리테일앤인사이트는 슈퍼마켓에 최적화된 ERP, SCM, POS를 통합한 스마트POS 시스템을 안정적인 클라우드 기반으로 서비스하는 토마토POS를 출시한 바 있는데, 토마토앱은 이와 연계한 것이다.

그동안 지역마트 업계는 상품관리, 공급관리, 점포관리 및 마케팅 지원 시스템의 부재로 유통 대기업 대비 온라인 서비스와 시스템 경쟁력이 크게 뒤처질 수밖에 없었다. 이제는 토마토앱 적용 마트와 소비자가 늘어날 경우 소비자는 빠른 배송 혜택을 받고, 마트는 경쟁력을 보완할 수 있을 것으로 기대된다.

토마토앱은 오프라인 결제 시 통합 할인쿠폰 적용, 포인트 적립이 동시에 이뤄지는 'NFC 기반의 통합결제 기능'과 온라인 주문 시에 휴대폰에 실물카드를 터치만 해도 결제가 가능한 신개념의 'RF 기반의 터치페이 기능'을 탑재, 고령자도 쉽게 이용할 수 있는 혁신적 페이먼트 기능을 갖췄다.

안병연 리테일앤인사이트 대표는 "전국 2만개에 이르는 마트가 동일 시스템에서 관리되는 세계에서 유일한 앱으로 개별 마트 단위로 운영면서 겪던 어려움을 해소할 수 있을 것"이라면서 "소비자와 지역마트의 상생을 돕는 앱이라는 점이 가장 큰 특징"이라고 밝혔다.

토마토앱의 기대효과는 적지 않을 것으로 기대된다. 김길섭 숭실대 IT유통물류학과 교수는 "전국 각지에 실핏줄처럼 뻗어 있는 슈퍼마켓이란 공간을 IT 기반으로 통합하고 매장-창고 일체형 모델을 적용했기에 마트별로 물류창고 같은 고비용 인프라에 대한 투자 없이 신선식품 배송의 강력한 경쟁력을 갖추게 됐다는 점이 주목된다"고 밝혔다.

