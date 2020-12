김재철 회장의 'AI 항해'.. KAIST에 500억원 기부

김재철 회장 KAIST에 기부

AI 대학원 교수진 현재 두 배 확충 계획

"KAIST가 AI 개발 주도해 글로벌 인재 양성 기대"

[아시아경제 황준호 기자] 김재철 동원그룹 명예회장이 인공지능(AI) 역군 양성을 위해 사재 500억원을 한국과학기술원(KAIST)에 쾌척했다. KAIST는 김 명예회장의 뜻을 기리기 위해 AI 대학원의 이름을 '김재철 AI 대학원'으로 바꾸고, 교수진을 현재의 두 배로 확충한다.

김 명예 회장은 16일 오전 KAIST 대전 본원 학술문화관 정근모콘퍼런스홀에서 열린 약정식을 통해 10년간 사재 500억원을 기부하기로 했다.

김재철 명예회장 "대한민국, AI 혁명으로 세계사에 빛나길"



김 명예회장은 이날 약정식 후 "AI 물결이 대항해시대와 1·2·3차 산업혁명 이상으로 우리의 삶을 바꾸는 큰 변화를 이끌 것"이라며 "우리나라가 AI 혁명으로 다시 한번 크게 도약해 나라의 기반을 튼튼히 하고, AI 시대를 주도한다면 세계사에 빛날 일이 될 것"이라고 제시했다. 이어 "오늘 이 자리는 대한민국이 AI 선진국으로 나아가는 출정식이 될 것"이라며 "KAIST가 AI 인재 양성으로 AI선진국의 길을 개척해 주는 역사적 과업을 수행해 줄 것을 바란다"고 말했다.

KAIST는 이 같은 김 명예회장의 뜻을 기리기 위해 AI대학원의 명칭을 '김재철 AI대학원'으로 명명하고 2030년까지 세계 최고 수준의 연구역량을 갖춘 교수진을 총 40명으로 확대한다. AI대학원은 지난해 과학기술정보통신부의 AI대학원 지원사업에 선정돼 국내 대학 중 가장 먼저 문을 연 대학원이다. 현재 구글, 아이비엠 왓슨, 마이크로소프트 등의 AI 연구소 출신 전임교수 13명과 겸임교수 8명 등 모두 21명으로 교수진을 구성하고 있다. 학생은 총 138명이 재학 중이다.

AI 선진국 목표.. KAIST는 국가 AI 기술 속도전의 플래그십

김 명예회장은 "위대한 잠재력을 가진 우리 국민이 국력을 모아 경쟁에 나서면 AI 선진국이 될 수 있다"며 "과학영재들과 우수한 교수진들이 집결해있는 KAIST가 선두주자로서 우리나라 AI 개발 속도를 촉진하는 플래그십 역할을 할 것"이라고 전망했다. 이에 대해 신성철 KAIST 총장은 "KAIST의 역할과 임무에 대한 사명감을 항상 마음에 새기고, 김 명예회장의 기부를 토대로 KAIST가 AI 인재 양성 및 연구의 세계적 허브가 되도록 최선을 다할 것"이라고 답했다.

김 명예회장은 평소에도 "인공지능을 이해하지 못하면 미래를 기약할 수 없다. 동원의 미래 50년은 인공지능으로 승부해야 한다"며 AI 사업에 대한 남다른 육성 의지를 보인 바 있다. 동원그룹은 지난해 전 계열사에 로봇 프로세스 자동화(RPA) 프로젝트를 도입했으며 올해에는 KT가 주도하고 있는 AI 기술 산학연 협의체인 AI원팀(AI One Team)에 합류하기도 했다.

한편 내년 2월 개교 50주년을 맞는 KAIST에는 김 명예회장의 이번 기부 건을 포함해 올해만 100억원 이상 고액 기부가 3건이나 이뤄졌다. 지난 1월에는 장병규 크래프톤 의장이 동문 최고 금액인 100억원을, 7월에는 이수영 광원산업 회장이 676억원 상당의 부동산을 출연해 싱귤래러티(특이점) 교수제도를 지원했다.

