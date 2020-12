미제 연쇄살인사건 '조디악 킬러'가 남긴 암호, 51년 만에 풀려

[아시아경제 나한아 기자] 1960년대 미국 캘리포니아 일대를 공포에 떨게 미제 살인사건의 신원 불명인 연쇄살인범 '조디악 킬러'가 남긴 암호문 가운데 하나가 51년 만에 풀렸다.

지난 11일(현지 시각) 뉴욕타임스·CNN 등에 따르면 미연방수사국(FBI)은 미국·호주·벨기에 출신 민간인들로 구성된 암호 해독팀이 조디악 킬러가 1969년에 남긴 '340 암호'(340 cipher)를 푸는 데 성공했다고 밝혔다.

조디악 킬러는 1960년대 후반 미국 캘리포니아주(州)에서 벌어진 미제 살인사건의 범인으로 아직까지 신원이 밝혀지지 않았다.

그는 수사당국을 조롱하는 내용의 편지와 피 묻은 옷가지 등을 경찰서와 신문사에 여러 차례 보내고 다음 범행을 예고했는데, 편지 내용이 '조디악 가라사대'(This is Zodiac speaking)라는 문장으로 시작해서 '조디악 킬러'라고 불리게 됐다.

그가 저지를 범죄 중 5건의 살인과 2건의 살인 미수가 공식적으로 확인됐고, 연관성을 알아내지 못한 추가 범죄가 있을 것으로 추정된다. 그가 직접 신문사에 보낸 편지에 따르면 37명을 살해했다.

그는 범행 이후 모두 4개의 암호문을 신문사에 보냈고 1건은 얼마 지나지 않아 곧 풀렸다. 나머지 3개 중 1개는 최근 미국 해독팀이 풀었다. 이번에 풀린 340 암호는 조디악이 1969년 11월 샌프란시스코 클로니클 신문사에 보낸 것이다.

미국 버지니아주 출신 개발자 데이비드 오란차크와 호주 멜버른의 응용수학자 샘 블레이크, 벨기에 컴퓨터 프로그래머 얄 반 에이크 등 3인조 해독팀이 풀어낸 '조디악 킬러'가 보낸 메시지는 다음과 같다.

"날 잡으려고 애쓰며 즐거운 시간을 보내고 있길 바란다", "난 가스실이 두렵지 않다. 날 위한 노예들이 이미 충분한 낙원으로 더 빨리 가게 될 테니 말이다"

암호를 풀었으나 메세지에는 신원을 특정할 만한 단서는 없었고 무의미한 말들이었다.

암호를 해독한 오란차크는 "조디악의 암호 코딩 방식은 1950년대 미군이 사용한 암호해독 매뉴얼에 등장한다"라고 했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr