미 FDA "화이자 코로나19 백신, 16∼17세 청소년도 접종 혜택 커"

CBER소장 "16~17세 지역사회와 교류, 백신 맞는 것이 현명"

[아시아경제 정현진 기자] 미국 화이자와 독일 바이오엔테크가 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신에 대해 12일(현지시간) 미국 식품의약국(FDA)이 임상 시험에서 집단 규모가 적어 안전성에 의문이 생겼던 16∼17살 청소년에 대해 접종 혜택이 리스크보다 크다고 평가했다.

CNN방송에 따르면 FDA의 생물의약품평가연구센터(CBER) 피터 마크스 소장은 이날 브리핑에서 16∼17세 청소년에 대한 화이자 백신의 잠재적 이익이 위험을 능가한다고 말했다. 그는 데이터를 기반으로 16~17세 청소년에 대한 안전성 관련 기록을 살펴본 결과 이를 받아들일만 하다고 판단했다고 밝혔다.

화이자 백신은 임상 시험 단계에서 16∼17세 시험 참가자의 규모가 다른 인구 집단보다 적어 데이터의 신뢰도를 두고 의문이 제기됐다. 이에 대해 마크스 소장은 연구집단에서 규모가 적었고 10대가 코로나19에 비교적 덜 심각하다 하더라도 이들 역시 매우 아프고 사망 가능성 있으며 무증상자로 바이러스를 매우 쉽게 전파할 수 있다고 강조했다.

그는 "일부 16세, 17세 청소년들은 가게나 슈퍼마켓 점원으로 일하고 지역 사회와도 교류하기 때문에 그들에게 백신을 맞히는 게 현명할 수 있다"면서 "따라서 우리는 알려진 잠재적 혜택이 알려진 잠재적 위험보다 크다고 생각한다"고 말했다.

마크스 소장은 또 임산부의 경우 화이자 백신을 맞을지는 개인적 차원에서 결정해야 할 문제라고 말했다. 그는 "임신한 여성이 코로나19에 걸리는 것은 좋은 일이 아니다. 따라서 어떤 이는 백신을 맞겠다고 결정할 수 있다. 하지만 이는 현 시점에서 우리가 권고하는 것은 아니다"라며 "이는 우리가 개인에게 맡겨두는 것"이라고 말했다.

마크스 소장에 따르면 화이자 백신은 임상 시험 단계에서 임산부를 참가자로 모집하진 않았지만 임상 시험 과정 중 임신하게 된 여성들은 있었다. 하지만 이에 대한 데이터는 안전성을 입증할 만큼 충분하진 않다고 마크스 소장은 설명했다. 그는 "임신한 여성과 면역 체계가 손상된 사람들의 경우 지금 시점에서는 의료진들이 환자 개인적 차원에서 판단해야 할 문제"라고 덧붙였다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr