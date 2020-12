[아시아경제 김유리 기자] 서울 서초구 지하철 교대역 인근에 80가구 규모 역세권 청년주택이 들어선다.

서울시는 지난 11일 제10차 도시건축공동위원회 역세권 청년주택 수권분과위원회를 열고 서초구 서초동 1673-3 일원 역세권 청년주택사업에 대해 지구단위계획 결정(변경)안을 수정가결 했다고 13일 밝혔다. 향후 지구단위계획이 결정 고시되면 해당 사업지에서 청년주택 사업이 가능하게 된다.

역세권 청년주택은 만19세 이상 39세 이하 청년층을 대상으로 주변 시세보다 저렴한 임대주택이 공급되고 회의실, 스터디카페 등 주민공동시설도 같이 계획되고 있다. 서울시는 청년층 주거 안정 및 지역 활력에 기여할 것 보고 있다. 앞으로 해당 구청에서 건축허가 관련 절차를 이행할 예정이다.

