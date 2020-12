용산구 전 직원에 2021년도 청렴달력 배부

‘청렴당당 용산’ 1200부 제작, 전 직원에 배부...280×210mm 규격…용산구 청렴서약서 등 내용 담아

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 2021년도 청렴달력 ‘청렴당당 용산’을 1200부 제작, 직원들에게 배부했다.

생활 속 청렴문화 확산을 위해서다.

달력은 280×210mm 크기로 달력 뒷면에 용산구 청렴서약서, 청탁금지법, 부정청탁 사례, 외부강의 신고제도, 공공재정환수법, 갑질 사례 등을 담아 직원들이 일상 업무 중 반복적으로 접하며 ‘청렴 매뉴얼’로 활용할 수 있도록 했다.

성장현 용산구청장은 “최근 제10회 용산구 청백공무원을 선발한 데 이어 청렴달력을 제작, 전 직원에게 배부했다”며 “직원들의 자발적 참여를 바탕으로 내년에는 전국에서 가장 청렴한 조직으로 거듭날 것”이라고 말했다.

구는 지난달 제10회 청백공무원상 수상자로 이용근 주무관(대상), 신혜영 생활보장팀장(본상)을 선발했다.

이들에게는 100만~200만원 상금과 희망부서 우선배치, 해외연수 등 특전을 준다.

