[아시아경제 오주연 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 27,450 전일대비 100 등락률 -0.36% 거래량 306,315 전일가 27,550 2020.12.03 14:32 장중(20분지연) 관련기사 가스公, 세계 첫 '선박 간 LNG 선적 실증테스트' 성공LNG화물창 서비스 대조양 등 韓업체에 끼워판 佛 GTT…과징금 125억대우조선해양, 조선 테마 상승세에 7.25% ↑ close 은 중동지역 선주와 2820억원 규모의 초대형 원유운반선 3척에 대한 공급계약을 체결했다고 3일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 3.4%에 해당한다.

