美법무부 "방첩활동 강화되자 中 연구원 1000여명 美서 빠져나가"

中 첩보원들이 바이든 측 인사들을 겨냥하고 있다는 주장도

美, 中 위구르 자치고 생산 면 제품에 대한 수출금지 결정도

[아시아경제 나주석 기자] 미국 정부의 잇따른 지식재산권 단속 등 방첩 활동이 강화되자 중국 연구원 1000여명이 미국을 빠져나갔다는 주장이 나왔다.

2일(현지시간) 싱크탱크인 아스펜 연구소가 주관한 온라인 회의에서 존 데머스 미국 법무부 국가안보 담당 차관보는 "미 법무부가 산업스파이 협의로 중국 정보원들에 여러 차례 소송을 제기하자 연구원들이 출국했다"고 밝혔다. 데머스 차관보가 언급한 연구원들은 중국 군부와 연계된 것으로 추정돼 비자가 취소된 1000명과는 또 다른 인물이라고 미 법무부는 설명했다.

앞서 미국 정부는 올해 7월 휴스턴 주재 중국 총영사관을 폐쇄하고 중국 인민해방군 소속의 연구원들에 대한 조사에 들어갔다. 미 정부는 미국에서 일했던 중국 출신 연구원 가운데 인민해방군 소속 또는 복무 사실을 감추고 비자 신청한 이들에 대한 조사를 강화했었다. 휴스턴 영사관은 스파이 활동 혐의자 등에 피신처를 제공한 혐의까지 받았다.

당시 휴스턴 주재 중국 총영사관이 폐쇄되자 중국 정부 역시 이에 대한 맞대응으로 쓰촨성 청두 주재 미 총영사관 폐쇄를 요구하기도 했다.

이 회의에서는 중국측 첩보원들이 오는 1월 취임하는 조 바이든 대통령 당선인 측 인사들을 겨냥하고 있다는 주장도 나왔다. 국가방첩안보센터(NCSC) 윌리엄 에바니나 소장은 "중국 첩보원들은 이미 조 바이든 대통령 당선인의 차기 행정부 인사뿐만 아니라 바이든팀 주변 인물들을 겨냥하고 있다"고 언급했다. 다만 에바니나 소장은 구체적인 내용 등은 소개하지 않았다.

한편 미 국토안보부 산하 세관국경보호국(CBP)은 미 국토안보부 산하 세관국경보호국(CBP)은 위구르 자치구에서 면 제품을 생산해온 신장생산건설병단(XPCC)에 대한 수출금지 결정하기도 했다. XPCC는 국경 수비를 맡으면서 정치, 군사, 생산을 병행하는 준군사기구로 중국 내 면 생산량의 3분의 1을 공급해왔다.

이번에 중국을 상대로 추가 수입금지 조처가 내려짐에 따라 오는 1월 취임하는 바이든 당선인의 미·중 관계 해법은 한층 복잡해질 것이라는 전망도 나온다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr