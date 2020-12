[아시아경제 이민우 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 67,800 전일대비 1,100 등락률 +1.65% 거래량 21,798,931 전일가 66,700 2020.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 유엔개발계획에 16억원 상당 기부금 출연삼성, 연말 맞아 이웃사랑성금 전달…1999년부터 6700억원 기탁코스피, 외국인·기관 매수에 1% 상승 유지 close 는 사회복지공동모금회의 '희망 2021 나눔 캠페인'에 기부금 338억원을 출연하기로 결정했다고 1일 공시했다.

