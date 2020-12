우리카드, '네이버페이 체크 웹툰 에디션' 출시

호랑이형님, 독립일기 캐릭터 콜라보

향균 필름 적용도

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 업계최초로 네이버 웹툰 캐릭터를 디자인에 적용한 '네이버페이 우리카드 체크' 웹툰 에디션을 출시했다고 1일 밝혔다.

인기 네이버웹툰 '독립일기'와 '호랑이형님'과의 컬래버레이션을 통해 독립일기 2종(자까, 바보개)과 호랑이형님 2종(무케, 산군) 총 4종의 디자인을 추가했다. 상품 서비스는 기존 네이버페이 우리카드체크와 동일하다.

해당 에디션을 발급받는 선착순 2만명을 위해 웹툰디자인을 활용한 스페셜 패키지도 준비했다. 스페셜 패키지는 웹툰 캐릭터가 그려진 우편 봉투 및 스티커 세트, 작가 친필사인이 포함된 카드 매뉴얼 등으로 구성됐다. 플레이트 양면은 항균 99.9% 효과가 있는 필름도 적용됐다.

우리카드는 상품 출시를 기념해 이벤트를 진행한다. 이달 말까지 해당 카드를 발급하면 연회비 100% 캐시백을 받을 수 있고, 1만원 이상 이용하는 고객은 네이버웹툰 쿠키 최대 50개를 받을 수있다. 같은 기간 동안 국내 이용금액의 0.5%(매월 최대 5000 포인트)를 추가로 적립할 수 있어 국내 이용만으로도 월 최대 1만5000 포인트를 쌓을수 있다.

우리카드 관계자는 "이달 27일까지 각 웹툰의 매력을 살린 우리카드 SNS 이벤트도 진행된다"며 "추첨을 통해 총 500명에게 네이버페이포인트와 웹툰 스페셜 에디션 무선충전기를 증정하니 많은 참여 부탁드린다"고 말했다.

올해 4월 출시된 네이버페이 우리카드체크는 국내외이용금액의 각각 1%, 최대 1만 포인트씩 네이버페이포인트로 적립할 수 있어 매월 최대 2만포인트까지 적립된다. 해외이용수수료(건당 $0.5)가 면제되며, 전월 이용금액 30만원 이상이면 더라운지멤버스 애플리케이션을 통해 월 1회, 연간 2회 한도로 전 세계공항라운지를 무료로 이용할 수 있다. 연회비는 해외겸용과 국내전용 모두 5000원이다.

