SK, 2025년 수소 28만t 생산능력 갖춘다

수소시장 본격 진출

축적된 에너지사업 역량

수소 생태계 조성에 결집

최태원 ESG 경영 가속화

[아시아경제 박소연 기자] SK그룹이 수소 사업에 진출하는 것은 본업인 정유 산업이 정체 기조에 접어들었기 때문이다. 한때 황금알을 낳는 사업으로 여겨졌던 정유업은 최근 친환경 기조에 하향세를 걷고 있다. 반면 수소 사업은 차세대 친환경 에너지원으로 급성장하는 중이다. SK는 미래 사업인 수소사업을 통해 국내 수소 시장 생태계를 강화하고 최태원 회장이 강조해 온 환경ㆍ사회ㆍ지배구조(ESG) 경영을 가속화할 계획이다.

SK㈜는 우선 그룹이 보유한 인프라를 적극 활용해 경쟁력 있는 수소를 공급할 방침이다. 먼저 자회사인 SK E&S를 중심으로 2023년부터 연간 3만t 규모의 액화 수소 생산설비를 건설, 수도권 지역에 액화 수소를 공급한다. 이를 위해 SK이노베이션에서 부생 수소를 공급받을 예정이다. 특히 SK이노베이션 산하 SK인천석유화학은 최대 수요처인 수도권에 인접해 수소의 장거리 운송에 따른 비용 문제를 효율적으로 해결할 수 있는 최적의 입지라고 SK㈜는 설명했다.

SK E&S를 통해 블루 수소(이산화탄소를 포집해 저장한 수소)의 대량 생산 체제도 가동한다. 연간 300만t 이상의 액화천연가스(LNG)를 직수입하는 SK E&S가 대량 확보한 천연가스를 활용해 2025년부터 25만t 규모의 블루 수소를 추가 생산한다. 장기적으로는 태양광, 풍력 등 재생 에너지를 활용한 그린 수소 생산 사업도 추진, 이산화탄소를 배출하지 않는 친환경 수소 공급 체계를 완성하겠다는 전략이다.

이와 함께 수소의 생산과 유통, 공급에 이르는 수소 밸류체인(가치사슬)을 통합 운영한다.

현대차그룹이 수소 생태계 구축에 적극 나서고 있지만, 현재 국내를 비롯한 글로벌 수소 시장은 아직 초기 단계에 머물고 있다. 특히 국내 수소 시장은 운송ㆍ충전 인프라 부족 등으로 수소 차량 보급에 어려움이 있고 기존 수소 사업자들은 수요 부족을 이유로 생산설비 투자를 적극적으로 못 하는 악순환이 반복되고 있다고 SK㈜는 설명했다.

SK㈜는 석유와 LNG 등 기존 에너지 사업에서 밸류체인 통합으로 에너지 생태계 조성을 주도한 경험을 활용, 국내 수소 생태계의 선순환 구조를 조속히 정착시킨다는 계획이다. 이를 위해 2025년까지 총 28만t 규모의 생산능력을 갖추고, SK에너지의 주유소와 화물 운송 트럭 휴게소 등을 그린에너지 서비스 허브로 활용해 차량용으로 공급하는 한편, 연료전지 발전소 등 발전용 수요를 적극 개발할 계획이다.

핵심 기술 확보를 통한 글로벌 수소 시장 공략도 병행할 예정이다. 수소 관련 원천 기술을 보유한 해외 기업 투자는 물론 글로벌 파트너십 체결 등을 통해 글로벌 수소 사업 경쟁력을 조기에 확보하고, 이를 기반으로 중국, 베트남 등 아시아 시장 진출을 본격화한다는 방침이다.

SK㈜ 관계자는 "그룹 차원의 수소 사업 추진 결정은 SK㈜의 투자 포트폴리오가 친환경으로 본격 전환하는 출발점의 의미"라며 "그간 축적된 에너지 사업 역량을 친환경 수소 생태계 조성을 위해 결집해 국내는 물론 글로벌 시장에서도 ESG 경영 선도기업으로 자리매김할 것"이라고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr