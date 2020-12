[아시아경제 오주연 기자] 한국금융투자협회는 대학수학능력시험 당일인 이달 3일, 장외주식시장(K-OTC)시장 매매거래시간 및 장외거래게시판(K-OTCBB) 호가접수시간과 채권장외시장의 최종호가수익률 등의 공시시간을 임시 변경한다고 1일 밝혔다.

K-OTC시장은 기존의 매매거래시간을 한 시간씩 늦춰 오전 10시부터 오후 4시30분으로 임시 조정되며 K-OTCBB 호가게시판 또한 기존의 호가접수시간을 한 시간씩 늦춰 오전 10시부터 4시30분으로 임시 조정된다.

또한, 채권장외시장 최종호가수익률 오후 공시는 기존의 오후 4시 산정, 4시30분 발표에서 한 시간씩 지연된 5시 산정, 5시30분 발표로 시간이 변경된다.

채권 시가평가기준수익률은 오후 6시에서 7시로 발표시간이 한 시간 지연된다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr