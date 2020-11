정총리, 문대통령에 '추미애-윤석열 동반사퇴' 방안 언급

[아시아경제 김효진 기자] 정세균 국무총리가 문재인 대통령을 만나 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 동반 사퇴 필요성을 언급한 것으로 알려졌다.

30일 정부와 정치권 등에 따르면 정 총리는 이날 낮 청와대에서 열린 문 대통령과의 주례회동에서 추 장관과 윤 총장의 갈등 및 윤 총장의 징계 문제 등에 관해 의견을 교환하며 이렇게 언급한 것으로 전해졌다.

정 총리는 이 자리에서 "윤 총장 징계 문제가 국정운영에 큰 부담이 되고 있다"고 우려하면서 "특히 징계 절차와 상관없이 윤 총장이 직무를 수행할 수 없는 상태를 자초한 만큼 자진 사퇴하는 것이 불가피한 상황"이라고 말했다고 한다.

검찰 내부에서 집단행동이 이어지고 있는데 대해서도 "이유 여하를 불문하고 공직자의 신분을 망각한 부적절한 행동"이라고 비판한 것으로 알려졌다.

정 총리는 또 "윤 총장의 자진 사퇴가 바람직하지만, 물러나지 않는다면 추 장관과의 동반 사퇴 방안도 고민해 볼 필요가 있다”는 취지로 건의한 것으로 전해진다.

문 대통령은 정 총리의 의견을 경청하면서 "저도 고민이 많다"며 답답한 심경을 토로한 것으로 알려졌다.

회동을 마친 문 대통령은 오후 수석·보좌관회의에서 공직자들을 향해 "집단의 이익이 아니라 공동체의 이익을 받드는 선공후사의 자세로 격변의 시대를 개척해야 한다"며 "진통이 따르고 어려움을 겪어도 개혁과 혁신으로 낡은 것과 과감히 결별해야 한다"고 밝혔다.

