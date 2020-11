美 캘리포니아 쇼핑몰서 총격 사건…10대 2명 사망

20대 용의자 도주 … 경찰 "무차별 총격 아닌 듯, 동기 조사 중"

[아시아경제 나한아 기자] 미국 캘리포니아주의 주도 새크라멘토의 한 쇼핑몰에서 총격 사건이 발생해 10대 2명이 숨졌다고 CNN이 지난 28일(현지시각) 보도했다.

보도에 따르면 지난 27일 오후 6시께 새크라멘토의 아든페어몰 안에서 총격 사건이 발생했다는 신고가 접수돼 경찰이 출동했다.

경찰은 현장에서 2명의 부상자를 발견했으나 이 중 19살의 남성은 현장에서 사망한 것으로 판정됐다.

다른 한 명인 17살 소년은 심한 상처를 입어 생명이 위협되자 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 몇 시간 뒤 끝내 숨졌다고 새크라멘토 경찰 대변인은 밝혔다.

용의자는 20대 남성으로, 경찰이 현장에 도착하기 전 도주했다.

경찰은 쇼핑몰 내 감시 카메라 동영상을 이용해 용의자의 신원 파악에 나서는 한편 총격 사건의 동기 수사에 나섰다.

새크라멘토 경찰은 "예비 조사 결과 형사들은 이 총격이 독립적 사건이며 무차별 총격 사건은 아니라고 판단하고 있다"라고 28일 밝혔다.

새크라멘토 시장 대럴 스타인버그는 트위터를 통해 "우리는 팬데믹(세계적 대유행) 기간 새크라멘토와 다른 도시들에서 총기 폭력의 증가에 대해 깊이 우려하고 있다"라며 "총은 결코 답안이 아니다"라고 밝혔다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr