SM상선, 3분기 영업익 404억원…창사이래 최대 또 경신

[아시아경제 유제훈 기자] SM상선이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 컨테이너 운임 급등 등의 효과로 창사이래 최대 실적을 거뒀다.

SM상선은 지난 3분기 해운부문 별도기준 매출액 2192억원, 영업이익 404억원을 기록했다고 23일 밝혔다. 분기 기준 영업이익 404억원은 창사이래 최대 실적이었던 지난 2분기(201억원)을 두 배 이상 뛰어넘은 수준이다.

이같은 호실적의 배경엔 코로나19로 인한 해운 운임 상승이 꼽힌다. 실제 국제 컨테이너선 운임의 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 20일 기준 1938포인트로 역대 최고치를 기록했다. 이외 코로나19에 따른 유가 하락도 선사들의 수익성을 높이는 요인으로 꼽힌다.

SM상선은 현재 해운시황이 이어질 경우 4분기엔 지난 분기보다도 더 높은 실적을 달성 할 것으로 보고 있다. 박기훈 SM상선 대표는 "현재 실적에 안주하지 않고 포스트 코로나 시대를 준비하며 지속적이고 항구적인 수익창출이 가능한 작지만 강한 기업이란 모토를 일궈낼 것"이라고 전했다.

