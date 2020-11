[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 ㈔울진군종합자원봉사센터가 지난 17일 대전에서 열린 '제17회 전국자원봉사센터대회'에서 행정안전부장관 표창을 수상했다고 21일 밝혔다.

울진군종합자원봉사센터는 민관협력 네트워크를 통해 효율적인 복구활동과 지원체계를 구축한 공로를 인정받았다. 개인부문에서는 허대호 사무국장이 자원봉사센터 관리자로서 행안부장관 표창을 받았다.

김덕열 울진군종합자원봉사센터 소장은 “장관 표창 수상은 1만3000여 자원봉사자의 따뜻한 마음과 이웃을 향한 아름다운 실천 덕분"이라며 자원봉사자들에게 감사의 뜻을 전했다.

전찬걸 군수는 "각종 재난·재해를 경험하면서 지역사회와 군민들을 위해 헌신한 자원봉사센터와 울진군이 합심해 일궈낸 성과"라며 축하했다.

