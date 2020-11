건설사들 특화설계·기술 아이디어 경쟁 치열

[아시아경제 최동현 기자] 최근 분양시장에서 건설사들의 차별화된 특화상품과 아이디어 경쟁이 갈수록 뜨거워지고 있다. 특히 재택근무 확대와 언택트(비대면) 생활을 고려해 내부 공간을 다채롭게 활용할 수 있는 다양한 아파트들이 속속 등장하고 있다.

21일 업계에 따르면 대우산업개발이 오는 24일 특별공급을 시작으로 청약에 돌입하는 ‘이안 그랑센텀 천안’은 이안 브랜드만의 특화 생활효율 시스템인 살림착착, 관리척척, 재미톡톡, 안심든든, 요리뚝딱이 적용돼 입주자 편의성을 높였다. 세대 내에는 주방, 대형창고, 세탁공간을 연결해 넉넉한 수납공간을 확보하고 주부 가사 동선을 대폭 줄여줄 수 있는 ’살림착착’ 특화평면(일부세대)이 적용된다. '대형창고-세탁실-주방'을 원스톱으로 연결해 가사시간을 절약해주고 효율성을 개선할 수 있도록 평면을 구성한 것이 특징이다. 일부세대에는 현관, 복도, 주방, 침실, 욕실, 발코니 등 이안 수납시스템이 적용됐다.

반도건설이 이달 중 분양하는 ‘양평 다문지구 반도유보라 아이비파크’는 양평군 내 최초로 단지 내 별동건물인 U-라이프센터가 들어선다. U-라이프센터에는 입주민 전용 건강검진 프로그램인 헬스케어서비스를 운영하며 체지방, 허리둘레, 혈압, 혈당, 스트레스, 키, 콜레스테롤 및 중성지방 등을 측정해 자신의 건강 상태를 실시간으로 확인하고 맞춤형 영양 및 운동 가이드를 제공받을 수 있다. 이 외에도 입주민을 위한 문화강좌, 자녀를 위한 교육프로그램 등도 제공할 예정이다.

이달 경기도 안성에서 분양하는 쌍용건설 ‘쌍용 더 플래티넘 프리미어’에는 언택트 시대에 발맞춘다양한 특화설계가 적용된다. 이 단지에 들어서는 스마트 원패스 시스템의 경우 입주민들은 스마트키 또는 스마트폰을 이용해 공동 현관부터 세대 현관까지 접촉 없이 출입이 가능해진다. 언택트 출입을 통해 접촉에 의해 쉽게 전파되는 코로나바이러스 감염을 예방할 수 있다.

GS건설이 이달 강원 강릉시 내곡동에서 분양하는 ‘강릉자이 파인베뉴’는 강릉 최초로 단지 내 사우나를 도입한다. 이와 함께 입주민의 건강을 위한 피트니스센터, 스크린골프연습장 등 지역에서 보기 힘든 커뮤니티시설을 선보인다.

코오롱글로벌이 전날 견본주택을 연 ‘대전 하늘채 스카이앤’은 홈 오피스를 넣는다. 모듈 특화 맞춤 설계인 ‘칸칸시스템'(유상)이 적용돼 입주민 라이프스타일에 따라 다양한 공간활용이 가능하다. 거실과 작은방 사이 벽을 없애 ‘홈 오피스’로 꾸밀 수 있다.

포스코건설이 지난 14일 견본주택을 개관한 ‘더샵 프리미엘’은 포스코건설이 건설업계 최초로 론칭한 주택 분야 스마트기술 브랜드인 ‘아이큐텍(AiQ TECH)’이 적용된다. 세대 내 각종 기기와 네트워크 시스템 정보를 음성인식 앱으로 제어할 수 있고, 집 앞을 서성이는 사람을 감지하는 ‘우리집 안심 시스템’과 스쿨존 진입 차량 경보 시스템, 단지 전체를 CCTV로 모니터링할 수 있는 ‘우리 아이 안심 시스템’으로 안전사고를 미연에 방지할 수 있을 전망이다.

