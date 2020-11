[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 21일 새벽 1시3분쯤 경북 상주시 모서면 한 돈사에서 불이 나 1시간40여분 만에 꺼졌다.

이 불로 돈사 2동이 전소되고 돼지 470여 마리가 불에 타, 1억6000만원(소방서 추산) 상당 재산피해가 났다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

