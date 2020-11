'워너원 출신' 윤지성, 내달 미복귀 전역…"현재 마지막 휴가 中"

[아시아경제 김봉주 기자] 워너원 출신 가수 윤지성이 군 복무 중 마지막 휴가를 보내고 조만간 미복귀 전역한다.

윤지성은 2017년 Mnet '프로듀스 101' 시즌2를 통해 결성된 프로젝트 그룹 워너원 출신으로, 솔로 가수와 뮤지컬 배우로 활동하다 지난해 5월 육군 현역으로 입대했다. 군악대에서 복무한 그는 지난해 육군 창작 뮤지컬 '귀환'에 출연하기도 했다.

이하 윤지성 소속사 LM엔터테인먼트 입장 전문.

안녕하세요. LM 엔터테인먼트입니다.

오는 2020년 12월 13일 윤지성 전역 관련 안내드립니다.

현재 윤지성 군은 군 복무 중 마지막 휴가를 보내고 있으며, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산 방지를 위해 부대 복귀 없이 전역하라는 지침에 따라 복귀 없이 12월 13일 전역할 예정입니다.

긴 시간 아낌없는 사랑으로 기다려 주신 팬 여러분들께 진심으로 감사의 말씀 전하며, 국방의 의무를 무사히 수행하고 돌아올 윤지성 군을 따뜻하게 맞이해주시기 바랍니다.

그리고 전역 후 이어질 활동들에 많은 관심과 응원 부탁드립니다.

감사합니다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr